Decreto Calabria: Rizzotti (FI), scandaloso ennesimo incarico ad Arcuri

- "E' scandaloso che il governo continui ad affidare al commissario Arcuri deleghe in bianco su quasi tutto lo scibile umano senza avere, di ritorno, un adeguato modello di efficienza, trasparenza e tempestività". Lo ha affermato, in una nota, la senatrice e vicepresidente dei senatori di Forza Italia Maria Rizzotti, intervenendo in commissione Sanità sul decreto sanità Calabria. "Nel decreto Calabria che stiamo esaminando al Senato vengono affidati ad Arcuri e, per suo tramite, a Invitalia ben 440milioni di euro per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico - continua -. Come è noto, il commissario, in considerazione del suo ruolo, gode dello scudo penale. Quello scudo che finora è stato negato ai medici e al personale sanitario in trincea sin dai primi giorni in questa pandemia e adesso oggetto anche di numerosi attacchi negli ospedali da parte di cittadini esasperati. Arcuri potrà quindi disporre di risorse enormi senza che i calabresi per primi sappiano per cosa verranno destinate. Arcuri è il commissario delle mascherine sbagliate o fantasma e oggetto di 70 milioni di provvigione ad intermediari a lui noti, delle gare d'appalto per banchi a rotelle arrivati a scuola chiuse, e del cui prezzo pagato siamo senza risposte da mesi rispetto alle nostre interrogazioni, o ancora delle siringhe sbagliate e inutilmente costose per i vaccini. A lui nessuno può dire nulla, tra lo scudo penale anche per la gestione dell'Ilva, negato però ai dirigenti dell'azienda, mentre medici e infermieri sono bersagliati, mortificati e umiliati ogni giorno. Colleziona fallimenti, mentre chi è in prima linea per salvare vite umane è sotto attacco quotidiano da parte di un governo di irresponsabili". (com)