© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Austria: il governo presenta il nuovo pacchetto antiterrorismo - A seguito dell'attentato di matrice jiahdista avvenuto nel centro di Vienna il 2 novembre scorso, il governo austriaco ha presentato ieri, 16 dicembre, il pacchetto antiterrorismo. Come riferisce il quotidiano “Der Standard”, si tratta di una serie di misure volte a colpire sia l'estremismo islamico sia la destra radicale. In particolare, il ministro dell'Interno, Karl Nehammer, ha definito le nuove “un segnale forte e chiaro da parte del governo federale contro tutte le forme di terrorismo”. Per la ministra della Giustizia Alma Zadic, si tratta di “combattere efficacemente il terrorismo senza trascurare i diritti fondamentali”. Particolarmente controverse sono state le misure nel settore delle nuove forme di detenzione per gli autori di reati terroristici, nonché la creazione di un nuovo reato che originariamente avrebbe dovuto riguardare l'Islam politico. Ora, la formulazione è neutra: viene, infatti, reso reato ogni estremismo di matrice religiosa. Sarà, quindi, punito chiunque “cerca illegalmente di sostituire gli elementi essenziali dell'ordinamento costituzionale democratico con un ordine esclusivamente religioso (…), impedendo l'applicazione delle leggi (...) o cercando di usurpare o far rispettare i diritti sovrani su base religiosa”. I rei di estremismo religioso rischiano una pena fino a due anni di reclusione se ha commesso “un atto illegale grave o ha contribuito” alla sua realizzazione. Per chi partecipa all'estremismo religioso, finanziandolo o in qualsiasi altra forma, la pena è di un anno di carcere. (segue) (Res)