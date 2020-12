© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia: Putin decreta estensione termini di soggiorno dei migranti fino a metà 2021 - Il presidente russo Vladimir Putin ha esteso la scadenza dei documenti che permettono la residenza permanente o temporanea dei migranti in Russia fino al 15 giugno 2021. Il decreto del presidente Putin è stato pubblicato sul sito ufficiale per le informazioni legislative del Cremlino. La decisione è stata presa a causa della pandemia di coronavirus. In conformità con la versione precedente del decreto, i termini dei documenti per il soggiorno temporaneo dei migranti in Russia sarebbero scaduti il 15 dicembre di quest'anno. (Res)