I fatti del giorno – Italia

- Covid: Speranza e Arcuri, se ok Ema e Aifa il 27 dicembre prime vaccinazioni in Italia a personale sanitario - Se tutte le procedure di verifica sul vaccino Pfizer Biontech da parte di Ema e di Aifa saranno completate favorevolmente nelle date previste, l’Italia partirà con le prime vaccinazioni al personale sanitario il 27 dicembre. E' quanto si apprende a seguito di una riunione mattutina tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri. Il governo italiano ha lavorato negli ultimi giorni per favorire una simbolica data comune di avvio delle vaccinazioni nell’Unione europea. (segue) (Rin)