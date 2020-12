I fatti del giorno – Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuola: Azzolina, ancor più responsabili a Natale per riaprire anche superiori il 7 gennaio - Sarà un Natale "diverso", ma "dobbiamo essere ancora più responsabili, perché abbiamo il dovere come Paese di riaprire anche le scuole superiori il 7 gennaio". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nel suo intervento in video collegamento all'evento "Natale digitale" organizzato dal ministero. "Più saremo cauti, più l'obiettivo sarà realizzabile. Occorre essere responsabili nel periodo natalizio per proteggere la nostra scuola", ha aggiunto. "Trascorrerò il Natale con la persona che amo di più al mondo, mia sorella. Staremo a casa", ha poi risposto alla domanda di un bambino. "Dovete essere fiduciosi, questo è un Natale particolare, ma il prossimo potremo tornare a stringerci tutti di nuovo". (segue) (Rin)