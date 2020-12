I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo: Orlando (Pd), se si apre crisi difficilmente si chiude - "Una crisi come questa se si apre difficilmente si chiude". Così il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, a "Omnibus" su La7. "Tutte le volte che siamo andati votare nessuno pensava che ci saremmo andati. Nel 2006 tutti scommettevano che non si sarebbe votato e si andò a votare", ha spiegato. "Il Pd pasticci con la destra non li vuole fare", ha aggiunto. "La crisi non si può escludere, la tensione c'è ma non si possono mettere ultimatum. Siamo stanchi dei continui veti incrociati", ha poi aggiunto. "Si discuta di cronoprogramma e non di organigrammi perché nel corso delle settimane non si è discusso del calendario. Siamo stanchi di forze politiche che mettono veti". (Rin)