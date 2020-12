I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia-Iraq: premier Al Kadhimi oggi ad Ankara, focus su Pkk - Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, si reca oggi alla guida di una delegazione governativa di alto livello in Turchia, per discutere di vari dossier, su tutti l’allargamento della cooperazione commerciale ed economica, la cancellazione dei visti fra i due Paesi, e la collaborazione nel contrasto al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Secondo quanto dichiarato dal presidente della commissione Relazioni estere del parlamento iracheno, Sherko Mirwais, al quotidiano “Al Sabah”, “il dossier principale che sarà discusso nell’interesse dei due Paesi è l’annullamento del visto fra Iraq e Turchia, e la riattivazione di accordi commerciali”, ma l’incontro prenderà in esame anche “i dossier dell’acqua, della sicurezza e della politica”. Il presidente della commissione Difesa e sicurezza del parlamento, Mohammed Reda Al Haider, ha detto riguardo al dossier del Pkk che “la costituzione non consente l’esistenza di qualsiasi gruppo armato all’interno del paese senza il consenso del governo iracheno”, sottolineando che “riguardo al Pkk avremo una cooperazione con la Turchia per congelare o limitare le sue attività”. (segue) (Res)