- Iran: Rohani, resistenza iraniana costringerà Usa a rispettare i loro impegni - La “resistenza” mostrata negli ultimi tre anni dal popolo dell’Iran costringerà la futura amministrazione degli Stati Uniti, guidata dal presidente eletto Joe Biden, a “ritornare a rispettare i suoi impegni” e a “interrompere le sanzioni”. Lo ha detto oggi il presidente dell’Iran, Hassan Rohani, durante una cerimonia per l’inaugurazione di 99 progetti di trasporto e sviluppo urbano. “Il nostro primo compito è rendere le sanzioni inefficaci o meno efficaci”, ha detto Rohani, aggiungendo d’altronde che “stiamo cercando di rimuoverle, e come ha detto ieri la Guida (suprema, ayatollah Ali Khamenei) questo obiettivo non dovrà tardare nemmeno di un’ora”. In riferimento a dichiarazioni fatte ieri da Khamenei, Rohani ha detto che la guida suprema ha ribadito il bisogno di unità nazionale, e ha fatto appello ai tre rami del potere (esecutivo, legislativo e giudiziario) affinché la rafforzino. (segue) (Res)