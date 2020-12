© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: Hariri, no a governo formato “in qualsiasi modo” - Il Libano ha bisogno di un governo che realizzi le riforme necessarie, fermi il collasso economico e ricostruisca la capitale Beirut, non di un governo formato “in qualsiasi modo”. Lo ha detto il premier incaricato del Libano, Saad Hariri, dopo un incontro con il patriarca maronita libanese Bechara Boutros al Rai. “Ho detto al patriarca che l’obiettivo non è formare il governo in qualsiasi modo, o (un governo) per forza presieduto da me”, ha dichiarato Hariri. Le relazioni fra il premier incaricato e il capo dello Stato si sono fatte tese nelle ultime settimane, anche a seguito dell’incriminazione – da parte del giudice istruttore Fadi Sawan – dell’ex premier libanese Hassan Diab e di altri tre ex ministri per la devastante esplosione di Beirut dello scorso 4 agosto. (segue) (Res)