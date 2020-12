© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: un morto e tre feriti in esplosione mina a est di Salamiya - Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite a seguito dell’esplosione di una mina piazzata in un terreno agricolo presso la cittadina di Al Marija, nel distretto di Salamiya, in Siria. Lo riferisce all'agenzia di stampa siriana "Sana" una fonte del comando della polizia di Hama, secondo cui la mina era stata piazzata da “organizzazioni terroristiche”. Simili incidenti in aree rurali della Siria sono ancora relativamente frequenti, e mine piazzate nei terreni agricoli durante la guerra civile causano ancora vittime e feriti. (Res)