© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Conte e Di Maio oggi a Bengasi per liberare i pescatori - Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono atterrati a Bengasi, nell'est della Libia, per la liberazione dei pescatori italiani da oltre tre mesi detenuti dalle forze di Khalifa Haftar. In merito al fermo dei pescatori italiani, durante una diretta Facebook Di Maio ha assicurato ieri che il governo non ha mai smesso di lavorare con impegno per la loro liberazione. Il titolare della Farnesina ha ricordato anche il lavoro svolto per portare in Italia Chico Forti, l’imprenditore italiano condannato all’ergastolo in Florida, così come per far luce sulla morte di Mario Paciolla, avvenuta in Colombia. (segue) (Res)