I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Tunisia: sequestrato peschereccio egiziano con 17 marinai a bordo - La Guardia costiera tunisina ha fermato ieri un peschereccio egiziano, sorpreso in un caso di presunta pesca illegale a sud-est dell'isola di Kerkennah. I militari hanno inseguito l'imbarcazione, il cui equipaggio è composto da 17 persone, fino a quando non è stata fermata, nonostante le tante “manovre pericolose” che il capitano di questa barca ha compiuto, prima di dirigersi verso la principale base navale di Sfax per essere sottoposto ai provvedimenti legali del caso. A renderlo noto è stato il ministero della Difesa tunisino in un comunicato stampa. (segue) (Res)