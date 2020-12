© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: tensioni a Tripoli per il piano di integrazione delle milizie - Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale (Gna), Fathi Bashagha, ha annunciato la formazione di un comitato per integrare le milizie nelle forze di sicurezza dopo averle sottoposte a programmi di formazione. Il progetto prevede il coinvolgimento dei gruppi armati nel settore della sicurezza attraverso piani sviluppati di addestramento, formazione e integrazione delle milizie. Ciò è avvenuto dopo un incontro dei leader delle milizie nella regione occidentale che ha sollevato molti timori per lo scoppio di un conflitto a Tripoli, soprattutto per possibili scontri tra gruppi armati rivali di Tripoli e di Misurata. (Res)