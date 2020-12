Russia: Putin, se avessimo voluto avvelenare Navalnyj avremmo portato questione alla fine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se le autorità russe avessero voluto avvelenare l'attivista dell'opposizione Aleksej Navalnyj, avrebbero portato l'operazione "fino alla fine". Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nella conferenza stampa di fine anno. Putin commentato le indagini sul possibile coinvolgimento di ufficiali del Servizio di sicurezza della Federazione Russa nel caso del presunto avvelenamento dell'attivista dell'opposizione russo. "Se avessero voluto, lo avrebbero fatto fino alla fine", ha dichiarato il capo dello Stato. "Per quanto riguarda questo 'paziente della clinica di Berlino', capiamo perfettamente di cosa si tratta. Questa non è una qualche sorta di indagine, ma la legalizzazione dei materiali dei servizi speciali statunitensi. I nostri servizi speciali ne sono ben consapevoli e utilizzano il telefono ovunque lo ritengano necessario", ha affermato Putin. "In questo caso, il paziente della clinica di Berlino ha il supporto dei servizi segreti statunitensi. Se questo è vero, allora è corretto che i servizi speciali si prendano cura di lui", ha dichiarato il presidente. (segue) (Rum)