Russia: Putin, se avessimo voluto avvelenare Navalnyj avremmo portato questione alla fine (2)

- Il presidente russo Vladimir Putin ha dunque chiesto a tutti gli oppositori dell'attuale governo e ai politici di essere guidati non dalle ambizioni, ma dagli interessi dei cittadini. "Chiedo a tutti i nostri oppositori dell'attuale governo, e in generale a tutte le forze politiche del paese di essere guidati non dalle loro ambizioni personali, ma dagli interessi dei cittadini della Federazione Russa, di proporre un'agenda positiva per risolvere i problemi che il paese deve affrontare. E ne abbiamo molti", ha detto. (Rum)