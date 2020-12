Roma metropolitane: Politi (Lega), vergogna Raggi su stipendi ai lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi siamo stati con i lavoratori di Roma Metropolitane in Campidoglio ad una delle tante proteste che i lavoratori sono stati costretti a mettere in campo a causa del mancato pagamento degli stipendi. Una politica di gestione assurda che ha affossato la società, prima la liquidazione e oggi anche il mancato pagamento degli emolumenti", lo dichiara in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea capitolina. "Una importante società strategica, che la Raggi ha trattato come qualcosa da distruggere. Abbiamo chiesto un consiglio straordinario per discutere la difficile situazione dei dipendenti di Roma Metropolitane. È grave colpa dell'amministrazione far ricadere i suoi effetti negativi sui lavoratori soprattutto in questo periodo di grave crisi economica", conclude. (Com)