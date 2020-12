Covid: von der Leyen e Stoltenberg, auguri a Macron di pronta guarigione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, hanno inviato via Twitter i loro auguri di pronta guarigione dal Covid al presidente francese, Emmanuel Macron. "Ti auguro una pronta guarigione, sono totalmente con te", ha scritto von der Leyen. "Questa pandemia, la sconfiggeremo insieme. Continueremo a lavorare mano nella mano per immunizzare e proteggere i nostri cittadini", ha aggiunto. "Ti auguro un rapido recupero", ha scritto Stoltenberg. "Tutti gli alleati Nato si uniscono per combattere la pandemia e mantenere i cittadini al sicuro", ha continuato.(Beb)