Napoli: Amitrano (M5s), Superbonus, al Comune gravi disservizi

- "L'archivio del Comune di Napoli che custodisce le pratiche edilizie della città, dal 1900 al 2010, è ancora interdetto. Dopo la nostra denuncia, da pochi giorni l'amministrazione comunale consente ai professionisti di visionare una sola licenza edilizia a tre mesi dalla richiesta. Un timing assurdo: con queste modalità, di fatto, ai napoletani viene negato il diritto di accedere all'ecobonus che migliora l'efficienza energetica degli edifici e consente risparmi per le famiglie, a costo zero". Lo scrive in una nota il deputato Movimento 5 stelle, Alessandro Amitrano, che sul tema ha presentato una interrogazione parlamentare. "Limitare così fortemente la possibilità di consultare i documenti necessari per avviare l'iter burocratico previsto dalla normativa sull'ecobonus - ha osservato - vuol dire rendere inapplicabile l'incentivo. Bisogna fare molto di più". "In Parlamento – ha aggiunto Amitrano - ci stiamo battendo per prorogare questa misura oltre il 2021, ma sarebbe intollerabile impedire ai cittadini napoletani di potersi avvalere di un incentivo così vantaggioso a causa della inefficiente organizzazione dell'amministrazione comunale". (Ren)