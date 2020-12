Uruguay: covid, governo ordina chiusura totale delle frontiere dal 21 dicembre al 10 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha annunciato la chiusura totale delle frontiere del paese dal 21 dicembre al 10 gennaio, insieme ad un nuovo pacchetto di misure di prevenzione contro la diffusione del nuovo coronavirus. "È con grande dispiacere che annuncio che verrà sospeso l'ingresso al paese dal 21 dicembre al 10 gennaio", ha detto il presidente in un messaggio a reti unificate al termine di una riunione di gabinetto con il Consiglio di consiglieri scientifici (Gach). Il capo dello stato ha anche detto che verrà "sospesa anche la circolazione interprovinciale" e "limitato il diritto di riunione" a gruppi di non più di dieci persone. Uniche eccezioni alla chiusura totale delle frontiere sono concesse al trasporto merci e agli uruguaiani residenti che già erano in possesso di un biglietto di viaggio prima dell'annuncio di ieri. La decisione, ha affermato Lacalle Pou, è stata presa in base a previsioni del Gach circa il potenziale ingresso di circa 100mila persone non residenti durante le festività. (segue) (Abu)