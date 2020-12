Grecia-Usa: Mitsotakis riceve sottosegretario Brouillette, focus su cooperazione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha incontrato oggi ad Atene il segretario di Stato statunitense per l’Energia, Dan Brouillette. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa", le due parti hanno disucsso della cooperazione energetica che è una delle sei aree prioritarie del dialogo strategico tra Grecia e Usa. La cooperazione dei due Paesi nel campo dell'energia è costantemente rafforzata e la Grecia si sta sviluppando in un forte hub energetico nella regione. Durante l'incontro si è discusso anche della prospettiva di rafforzare ulteriormente gli investimenti energetici statunitensi in Grecia, tenendo conto delle azioni del governo greco per il miglioramento continuo del clima degli investimenti nel Paese. Inoltre Mitsotakis e Brouillette si sono detti d'accordo sulla continuazione e l'approfondimento della cooperazione tra i due Paesi in quanto condividono una visione comune per la pace, la stabilità e lo sviluppo nella regione del Mediterraneo orientale. (Gra)