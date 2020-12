Svezia: Covid, per re Carlo XVI Gustavo è fallita la lotta contro la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basata fino a non molto tempo fa su restrizioni meno rigorose che in altri Paesi, la strategia della Svezia per il contrasto al coronavirus non ha avuto successo. È quanto dichiarato dal re Carlo XVI Gustavo. Nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Svt”, il sovrano ha affermato: “Penso che abbiamo fallito”. Carlo XVI Gustavo ha aggiunto: “Abbiamo un gran numero di morti e questo è terribile". Secondo il re, il popolo svedese ha sofferto tremendamente in condizioni difficili a causa della pandemia, che ha causato oltre 7.800 vittime. Circa il 75 per cento dei deceduti aveva più 70 anni. Carlo XVI Gustavo ha poi confessato di essere particolarmente addolorato per le famiglie dei suoi sudditi che, a causa delle restrizioni anticontagio, non hanno potuto porgere l'estremo saluto ai parenti defunti. In particolare, il re di Svezia ha affermato: “Penso che sia un'esperienza difficile e traumatica non potersi dire addio”. A chi gli chiedeva se temesse di venire contagiato dalla Sars-Cov2, Carlo XVI Gustavo ha risposto che tale rischio pare “ultimamente più concreto, si è fatto sempre più vicino”. A novembre scorso, erano risultati positivi al test per il coronavirus la regina di Svezia, Silvia, e il secondogenito della coppia reale, il principe Carlo Filippo, duca di Varmland. (Geb)