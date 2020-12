Agricoltura: Zingaretti, nel Lazio impegnate 95 per cento risorse psr 2014-2020, oltre 430 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella gestione del programma di sviluppo rurale 2014-2020 il Lazio ha raggiunto un target altissimo: abbiamo impegnato finora il 95 per cento delle risorse ed erogato, oltre 430 milioni sul totale a disposizione, di cui 80 milioni da marzo ad oggi". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti commentando i dati della gestione del Psr 2014-2020 (Programma di sviluppo rurale) del Lazio. "In questo modo nel 2020, anno della pandemia, la Giunta regionale ha sostenuto con risorse finanziare importanti migliaia di aziende agricole, fortemente provate dalla crisi economica e sanitaria - aggiunge il governatore -. Siamo scesi in campo per tendere una mano a quelle imprese che, pur non essendosi mai fermate anche durante il lockdown, in quanto primo motore nella macchina per la distribuzione dei prodotti agroalimentari alle nostre comunità, hanno dovuto comunque affrontare le tante problematiche legate alla diffusione del Covid”. (segue) (Com)