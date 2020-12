Agricoltura: Zingaretti, nel Lazio impegnate 95 per cento risorse psr 2014-2020, oltre 430 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra regione – spiega Zingaretti – ha da sempre una vocazione agricola importante, che permette a questo settore di essere parte rilevante del motore della nostra economia, di quella regionale e di quella nazionale. Un comparto che abbiamo il dovere di sostenere e rilanciare anche il prossimo anno e soprattutto con i nuovi fondi che ci saranno messi a disposizione dall’Europa nel nuovo settenato. Dobbiamo dare un’impronta ancora più innovativa e moderna a un sistema, che già offre occupazione e sostegno economico a tantissimi imprenditori e alle loro famiglie e che negli ultimi anni è stato in grado di attirare l’attenzione anche di molti giovani in cerca di un lavoro stabile e sicuro. Domani – conclude Zingaretti – su impulso dell’assessore regionale Onorati partirà una campagna di consultazione pubblica sulla politica agricola Comune, coinvolgendo imprenditori ed esperti del settore. In un lavoro stretto e sinergico intendiamo raccogliere idee e proposte per riformare e rendere ancora di più appetibile il settore dell’agricoltura nel Lazio, già contenitore di eccellenze enograstronomiche ed alimentari di fama internazionale. Come sempre insieme riusciremo a raggiungere nuovi traguardi". (Com)