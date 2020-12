Italia-Ucraina: Di Maio partecipa a nona sessione del Consiglio per la cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta in formato virtuale la nona sessione del Consiglio italo-ucraino per la cooperazione economica industriale e finanziaria. Come riferisce la Farnesina in una nota, il ministro degli Esteri Luigi Luigi Di Maio ha dato il via ai lavori del Consiglio con un video-messaggio nel quale ha sottolineato il consolidamento dei rapporti italo-ucraini nel corso del 2020 attraverso lo scambio di visite al più alto livello e ricordato le reciproche manifestazioni di amicizia e solidarietà per fronteggiare l’emergenza Covid-19 in Italia e le alluvioni in Ucraina. Il ministro ha salutato con soddisfazione il ritorno dell’interscambio bilaterale ai livelli precedenti al 2014 (eccezion fatta per l’ultimo periodo, condizionato dal Covid-19), riconoscendo le opportunità di ulteriore sviluppo della cooperazione bilaterale ed esprimendo sostegno per gli sforzi di riforma interna dell’Ucraina sotto la guida del presidente Zelensky. Il Consiglio italo-ucraino è stato presieduto dal sottosegretario Manlio Di Stefano e dal vice ministro dell’Interno Kovalchuk e si è svolto alla presenza dei vertici di Ice, Sace, Simest, Confindustria, a dimostrazione dell’attenzione annessa al Sistema-Italia alle opportunità offerte dal mercato ucraino. Grazie alla partecipazione dei vertici di enti ed imprese impegnati nel mercato ucraino, i lavori hanno consentito specifici approfondimenti nei settori delle infrastrutture; dell’energia; della cooperazione nel settore bancario e finanziario; dello spazio e della digitalizzazione, che hanno messo in luce promettenti opportunità di collaborazione bilaterale. (segue) (Com)