Italia-Ucraina: Di Maio partecipa a nona sessione del Consiglio per la cooperazione economica (2)

- “Siamo ottimisti sul futuro della nostra collaborazione in tutti questi settori, e contiamo sull’impegno delle istituzioni ucraine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori italiani allo sforzo di modernizzazione e privatizzazione di ampi settori dell’economia ucraina, secondo l’ambizioso piano di riforme del governo di Kiev", ha concluso Di Stefano. Al termine del Consiglio il sottosegretario Di Stefano ha firmato con il Ministro della Cultura ucraino, Tkachenko il Programma di cooperazione bilaterale nel settore della cultura per il periodo 2021-2025. E’ stata anche salutata la conclusione dei negoziati relativi agli accordi nei settori della protezione civile; dello spazio; della sicurezza. A margine del consiglio italo-ucraino, il ministro Di Maio ha avuto un cordiale colloquio telefonico con il co-presidente ucraino del Consiglio, il ministro dell’Interno Avakov, che ha consentito di passare in rassegna i principali dossier di cooperazione bilaterale. (Com)