Libia: De Petris (Leu), liberazione pescatori è bellissima notizia

- La liberazione dei 18 pescatori, che da oltre 100 giorni erano detenuti in Libia, "è una bellissima notizia. Questo risultato è frutto dell'iniziativa del presidente del Consiglio e del ministro degli Esteri, che si sono mossi con accortezza e discrezione, evitando di alzare i toni a uso propagandistico e preoccupandosi solo della liberazione dei pescatori". Lo afferma in una nota la senatrice di Liberi e uguali, Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "Questo è un momento di gioia per tutto il Paese, in un momento difficile, per il quale bisogna ringraziare il governo e i servizi di Intelligence che hanno reso possibile questo risultato", aggiunge. (Com)