Scuola: Azzolina, digitale è parola dell'anno, Did ha rinnovato modo di fare didattica

- Anche se "non sarà un Natale gioioso", ha comunque "un alto valore educativo grazie al lavoro dei nostri insegnanti con la Didattica digitale integrata (Did, ndr). Digitale è la parola dell'anno". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nel suo intervento in video collegamento all'evento "Natale digitale" organizzato dal ministero. "Tutti ormai sanno cosa è la Did, nata in un momento di emergenza, ma che ha rinnovato il modo di fare didattica" e sulla quale il ministero "ha investito quasi 400 milioni", ha aggiunto. (Rin)