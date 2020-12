Agricoltura: assessore Lazio, impiegate 95 per cento risorse del programma sviluppo rurale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio è riuscita a raggiungere importanti risultati per quando concerne la gestione del Psr (programma di sviluppo rurale) 2014-2020. Sull’ammontare della dotazione disponibile – circa 820 milioni di euro – sono state impegnate il 95 per cento delle risorse e già nel mese di settembre, con largo anticipo rispetto alla soglia prevista del 31 dicembre, è stato superato il rischio di disimpegno automatico dei fondi attestandosi al 110 per cento del target fissato. Nel dettaglio sono stati erogati ai beneficiari oltre 430 milioni sul totale del budget complessivo. (segue) (Com)