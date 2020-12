Ungheria: eurodeputati Fidesz, approvazione del bilancio Ue è un successo ungherese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria ha ottenuto uno storico successo con l'approvazione del bilancio e del fondo per la ripresa da parte del Parlamento europeo. Lo scrivono in un comunicato congiunto i parlamentari europei di Fidesz Tamas Deutsch ed Eniko Gyori. Nella nota, ripresa dall'agenzia di stampa "Mti", i due definiscono il voto parlamentare una "vittoria" per l'Ungheria, per la cooperazione polacco-ungherese e per l'Europa tutta. "L'Ungheria ha difeso i fondi europei a cui ha diritto nel Consiglio Ue della scorsa settimana e durante l'assemblea plenaria del Parlamento europeo", ha dichiarato Deutsch, aggiungendo che il risultato dei negoziati è che nessuna condizione politica può essere posta all'allocazione e all'uso dei fondi che Budapest riceverà. Gyori ha spiegato che le risorse del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 e del fondo per la ripresa post-pandemica offriranno ai Paesi membri uno stimolo per gli investimenti nel superare l'attuale crisi sanitaria ed economica. L'accordo raggiunto "è la dimostrazione che se anche abbiamo opinioni differenti possiamo sempre raggiungere un'intesa alla fine", ha detto Gyori. (Vap)