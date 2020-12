Solidarietà: Fondazione Cariplo sostiene diciassette progetti bando “Doniamo Energia 3”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondazione Cariplo e Banco dell'energia onlus donano 2 milioni di euro a sostegno di 17 progetti finalizzati a dare supporto alle famiglie a rischio povertà, in particolare a seguito dell'emergenza Covid-19. Il Bando, inserito nella riprogrammazione delle attività filantropiche 2020 di Fondazione Cariplo, contribuisce al perseguimento dell'obiettivo strategico per il contrasto alla povertà. Nel 2021 Fondazione Cariplo continuerà, infatti, ad occuparsi delle conseguenze della crisi economica e sanitaria tramite interventi in grado di intercettare persone in povertà e migliorare le loro condizioni di vita. Fondazione Cariplo e Comitato Banco dell'energia onlus, realtà non profit promossa da A2A, hanno selezionato i diciassette progetti che saranno sostenuti dalla terza edizione del bando Doniamo Energia. Il bando ha l'obiettivo di alleviare e contrastare le nuove povertà e la vulnerabilità sociale, tramite interventi in grado di intercettare precocemente le persone e le famiglie fragili e favorire la loro riattivazione attraverso misure personalizzate. Con risorse complessive pari a 2 milioni di euro, di cui 1,5 milioni di euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo e 500 mila euro messi a disposizione dal Banco dell'energia, il bando ha rappresentato la prima linea di intervento di un programma più ampio di contrasto alla povertà promosso dalla stessa Fondazione Cariplo, in collaborazione con Fondazione Vismara e con la partecipazione delle Fondazioni di Comunità, che sarà realizzato attraverso fasi e azioni graduali, con una forte attenzione ai singoli contesti territoriali. Nei giorni scorsi, inoltre, la Commissione Centrale di Beneficenza dell'ente milanese ha approvato il Documento previsionale programmatico per il 2021, che ha previsto un budget di circa 140 milioni di euro per l'attività filantropica del prossimo anno e ha definito i 9 obiettivi strategici su cui orientare l'attività e le risorse filantropiche. Tra questi obiettivi un posto prioritario riveste il contrasto alle nuove povertà causate dalla crisi e dall'ancor maggior distanziamento sociale che ne è derivato. (segue) (Ren)