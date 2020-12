Solidarietà: Fondazione Cariplo sostiene diciassette progetti bando “Doniamo Energia 3” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando "Doniamo Energia 3" rientra in questa visione poiché, rivolgendosi alle reti sostenute nell'ambito delle due precedenti edizioni, permette il sostegno di progetti in grado di attivarsi rapidamente per intercettare le famiglie in situazione di vulnerabilità, anche a seguito dell'emergenza Covid 19, orientarle e sostenerle affinché non scivolino in una povertà severa e cronica. Gli interventi prevedono risposte finalizzate a dare immediato sollievo alle situazioni più critiche e a offrire servizi di orientamento e riordinamento nel mondo del lavoro per le persone rimaste disoccupate a causa dell'emergenza sanitaria, continuando a dare attenzione alla povertà energetica, spesso un primo segnale di difficoltà per molte famiglie. "Le 17 proposte selezionate - spiega la Fondazione in una nota - hanno dimostrato buone capacità di lettura dei nuovi bisogni emersi a seguito dell'emergenza sanitaria e le competenze per poter rispondere in tempi rapidi a tali bisogni, anche in ambito di reinserimento lavorativo; la composizione ampia e variegata delle reti e in particolare il raccordo con l'Ente pubblico, che caratterizza molti progetti, contribuiranno alla presa in carico delle famiglie che, a causa della pandemia, sono scivolate verso condizioni di povertà e vulnerabilità e hanno richiesto aiuti per la prima volta". (segue) (Ren)