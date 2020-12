Solidarietà: Fondazione Cariplo sostiene diciassette progetti bando “Doniamo Energia 3” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo ha dichiarato: "La rete di legami che tiene insieme le nostre comunità è indispensabile per costruire un futuro di crescita in cui nessuno venga lasciato indietro. Sostenere i soggetti che promuovono queste reti è la strada più efficace per arrivare alle persone in modo tempestivo e adeguato ai loro bisogni. Da anni Fondazione Cariplo lavora in questa direzione, perché solo attraverso la collaborazione con chi conosce da vicino la realtà del territorio possiamo renderci conto dei bisogni reali delle persone e costruire insieme risposte concrete. Oggi stiamo toccando con mano la concretezza di questo approccio, che vogliamo continuare a sviluppare con sempre maggiore convinzione". Marco Patuano, presidente di A2A e del Banco dell'energia onlus, ha affermato: "Con i progetti di questo Bando si è riusciti ad intensificare ulteriormente l'efficacia delle iniziative a supporto delle persone che si trovano in situazioni di difficoltà economica e sociale. Siamo soddisfatti di questo risultato, alcuni di questi progetti diverranno dei case study per il loro impatto e la capacità di ottimizzare diverse attività. Il nostro Gruppo continuerà a sostenere queste iniziative con un ruolo attivo, cercando di stimolare ulteriori progettualità simili".