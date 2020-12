Solidarietà: Fondazione Cariplo sostiene diciassette progetti bando “Doniamo Energia 3” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La fase di lock-down - prosegue la Fondazione - ha avuto infatti un impatto immediato sull'economia del Paese e sui bilanci delle famiglie. I riverberi economici e sociali dell'emergenza sanitaria non si fermeranno però con l'allentamento delle misure cautelative: il sistema economico del Paese ne uscirà fortemente indebolito e sempre più persone della classe media e categorie a basso reddito rischieranno di scivolare in una situazione di povertà da cui sarà difficile rialzarsi. Oltre al peggioramento della situazione di persone e famiglie già a rischio di vulnerabilità prima dell'emergenza, si aggiunge il rischio di perdita di posti di lavoro con il conseguente scivolamento di nuove famiglie in una situazione di fragilità. L'obiettivo della terza edizione di "Doniamo Energia" è stato quello di dare risposte rapide e coordinate alla popolazione in povertà e vulnerabilità, a partire proprio da quella fascia di popolazione che si è trovata in una condizione di improvvisa fragilità a causa delle ripercussioni economiche e sociali date dall'emergenza sanitaria Covid-19. Il bando ha voluto rafforzare la capacità di individuare e sostenere i nuclei in vulnerabilità e povertà da parte delle reti sostenute nelle precedenti edizioni di 'Doniamo Energia', che hanno dimostrato di saper collaborare efficacemente per costruire un sistema che valorizzi le risorse delle persone e risponda in maniera coordinata e condivisa ai problemi e bisogni della comunità più fragile, con specifica attenzione alle famiglie con minori che si trovano in povertà". (Ren)