Brexit: "The Times", gli effetti di un'uscita con o senza accordo sulla sicurezza

- Il quotidiano britannico "The Times" analizza gli effetti che un'uscita del Regno Unito dal periodo di transizione della Brexit avrebbe sulla sicurezza del Paese nel caso si riesca a raggiungere o meno un accordo con l'Unione europea. Nel caso le trattative abbiano esito positivo vi sarebbe speranza che Londra riesca a mantenere una qualche forma di accesso ad alcuni database e informazioni in materia di sicurezza provenienti dai Paesi membri dell'Ue, ma è dato quasi per scontato che lo scambio di informazioni sarà notevolmente più lento, complesso e burocratico, e tale lentezza potrebbe impattare in maniera sostanziale la prevenzione di atti contro la pubblica sicurezza. Anche nel caso si riesca ad ottenere un accordo infatti le forze di polizia britanniche perderanno l'accesso a strumenti quali il mandato di cattura europeo, che finora ha permesso celeri estradizioni fra Paesi membri con notevoli e ripetuti successi. Vi sono speranze Londra riesca a stringere un simile accordo con Bruxelles, ma se questo non fosse il caso il Regno Unito dovrebbe negoziare singoli trattati di estradizione con tutti i Paesi dell'Ue, e ci si attende che il processo sia in ogni caso più lungo e complesso. Ad esempio, durante il periodo di transizione Austria, Germania e Slovenia si sono rifiutati di estradare propri cittadini incriminati nel Regno Unito, asserendo che non vi siano trattati di estradizione in vigore tra essi e Londra e che il mandato di cattura europeo si applica solo tra Paesi membri. (segue) (Rel)