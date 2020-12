Brexit: "The Times", gli effetti di un'uscita con o senza accordo sulla sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro rischio, anche nel caso si riesca a raggiungere un accordo, sarebbe quello di perdere l'accesso al Sistema informativo Schengen (Sis), il quale permette di controllare i confini dei singoli Stati a livello europeo e quindi intercettare potenziali minacce, confrontando i dati con un database continentale. "The Times" scrive che le forze di polizia britanniche hanno fatto accesso al sistema 603 milioni di volte solo nel 2019. Stesso destino potrebbe subire l'accesso al sistema Ecris, il database che contiene i precedenti penali a livello continentale, e secondo le forze di polizia il tempo necessario per richiedere la fedina penale di un cittadino europeo potrebbe passare dagli attuali 1-6 giorni a 66 giorni. La situazione, evidenzia "The Times", sarebbe però infinitamente peggiore nel caso di un "no deal", dato che il Regno Unito perderebbe l'accesso a tutti i database europei che permettono lo scambio di dati su periodi di detenzione, incriminazioni, mandati di cattura, passeggeri aerei e persone scomparse. (segue) (Rel)