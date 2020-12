Brexit: "The Times", gli effetti di un'uscita con o senza accordo sulla sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo alcuni alti ufficiali delle forze di sicurezza britanniche, intervistati dal quotidiano, sarebbe molto più semplice per un criminale o per un terrorista "viaggiare dall'Ue al Regno Unito senza essere intercettato". Tra gli strumenti persi, uno dei più importanti sarebbe sicuramente l'accesso al programma di scambio di informazioni sul Dna Prum, che ad oggi permette di scambiare questo tipo di informazioni con i partner europei e trovare eventualmente riscontri su scene del crimine o nei casi di persona scomparsa. È entrato in azione solo ad ottobre, e il Regno Unito lo ha già utilizzato oltre 12 mila volte. Non esistono al momento alternative al Prum, e Londra dovrebbe ritornare allo scambio manuale di dati via Interpol, il quale è molto più lento e di fatto complicato. (Rel)