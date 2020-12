Azzolina: "Ho chiesto a Babbo Natale che finisca la pandemia per tornare in classe"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho scritto una lunga lettera a Babbo Natale" perché "sogno che la pandemia finisca il prima possibile e io possa tornare nelle scuole, in mezzo ai miei studenti e studentesse". Ha risposto così alla domanda di una bambina la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in occasione dell'evento in video collegamento "Natale digitale" organizzato dal ministero.Quello che ci aspetta sarà un Natale "diverso", secondo Azzolina, ma "dobbiamo essere ancora più responsabili, perché abbiamo il dovere come Paese di riaprire anche le scuole superiori il 7 gennaio. Più saremo cauti, più l'obiettivo sarà realizzabile. Occorre essere responsabili nel periodo natalizio per proteggere la nostra scuola", ha aggiunto la ministra.Per la titolare del Mi, anche se "non sarà un Natale gioioso", ha comunque "un alto valore educativo grazie al lavoro dei nostri insegnanti con la Didattica digitale integrata (Ddi, ndr). Digitale è la parola dell'anno". Tutti ormai sanno cosa è la Did, nata in un momento di emergenza, ma che ha rinnovato il modo di fare didattica" e sulla quale il ministero "ha investito quasi 400 milioni", ha aggiunto. (Rin)