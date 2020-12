© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon compleanno, Papa Francesco. Un affettuoso abbraccio da tutta la città di Roma. In questo durissimo periodo, il suo esempio e la sua forza ci aiutano ad affrontare le difficoltà, a impegnarci per costruire una comunità più unita e solidale". Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi in occasione dell'84esimo compleanno di Papa Francesco. (Rer)