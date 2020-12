Energia: Francia, sciopero Edf porta a un calo di 7,8 gigawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero contro il gruppo energetico Electricité de France (Edf) indetto per oggi contro la riorganizzazione del gruppo ha portato a un calo della produzione elettrica nucleare di 7,8 gigawatt, circa il 12 per cento in meno delle capacità disponibili. Lo ha reso noto la società che gestisce il trasporto di elettricità (Rte). Quella di oggi è la terza giornata di mobilitazione dopo quelle del 36 novembre e del 10 dicembre contro "Hercule" il progetto in discussione tra la Francia e la Commissione europea. Il piano prevede la scissione delle attività energetiche del gruppo, che secondo i sindacati porterebbe a un taglio del personale. (Frp)