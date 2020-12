© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una crisi come questa se si apre difficilmente si chiude". Così il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, a "Omnibus" su La7. "Tutte le volte che siamo andati votare nessuno pensava che ci saremmo andati. Nel 2006 tutti scommettevano che non si sarebbe votato e si andò a votare", ha spiegato. "Il Pd pasticci con la destra non li vuole fare", ha aggiunto. (Rin)