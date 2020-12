India: Jammu e Kashmir, affluenza settima fase elezioni Consigli di sviluppo al 57 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settima fase delle elezioni dei Consigli di sviluppo distrettuali (Ddc) del Territorio indiano di Jammu e Kashmir, che si è svolta ieri in 31 collegi, l’affluenza è stata del 57,22 per cento, la più alta finora. Il processo elettorale si articola in otto fasi: l’ottava e ultima è in programma il 19 dicembre. Lo scrutinio si terrà il 22 dicembre. La prima fase si è svolta il 28 novembre, in 43 collegi, con un’affluenza del 51,76 per cento; la seconda, in altri 43, il primo dicembre, con un’affluenza del 48,6; la terza il 5 dicembre in 33 collegi, con un’affluenza del 50,5 per cento; la quarta il 7 dicembre, in 34 collegi, con un’affluenza del 50,08; la quinta il 10 dicembre in 37 collegi, con un’affluenza del 51 per cento; la sesta il 13 dicembre, in 31 collegi, con un’affluenza del 51,5 per cento. Si tratta della prima consultazione elettorale dal riassetto dell’anno scorso. Saranno coinvolti dieci distretti (24 blocchi) del Kashmir e sei (53 blocchi) del Jammu per un totale di 280 seggi consiliari. È previsto il voto postale per i pazienti Covid-19, le persone in isolamento e gli anziani. I Ddc sono nuove entità amministrative locali introdotte a ottobre dal governo centrale, con la modifica del Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act: queste strutture, preposte alla preparazione di piani di spesa, includeranno Comitati distrettuali di pianificazione (Dpc) e sostituiranno i precedenti Consigli distrettuali di pianificazione e sviluppo (Ddb). I Ddc, istituiti in seguito al riassetto dell’ex Stato di Jammu e Kashmir, rientrano nel Panchayati Raj, un sistema di governo locale che ha una lunga tradizione, ma è stato riconosciuto e formalizzato con un emendamento costituzionale nel 1992. Il sistema riceve finanziamenti sia dall’amministrazione centrale che da quelle statali e si articola in tre livelli: di villaggio, di blocco e di distretto. (segue) (Inn)