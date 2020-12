Regno Unito: Johnson non appoggia sentenza Corte suprema su terza pista ad Heathrow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, storicamente contrario alla costruzione della terza pista di atterraggio presso l'aeroporto londinese di Heathrow, ha reso noto di non appoggiare la decisione della Corte suprema che ha invece dato il suo assenso ai lavori. Johnson infatti, come riferito dalla sua portavoce, ha affermato che l'aeroporto di Heathrow dovrà comunque convincere l'ispettorato di pianificazione territoriale per procedere con l'allargamento, sottolineando che esso dovrà rispettare "stretti criteri riguardanti la qualità dell'aria, l'inquinamento acustico e il cambiamento climatico", affermando inoltre che il governo prenderà presto posizione in merito. Il piano era stato approvato da ben due governi conservatori precedenti a quello di Johnson (governo May e governo Cameron), ed anche dalla Camera dei Comuni, che lo aveva approvato a schiacciante maggioranza (415 a 119) nel giugno del 2018. Diversi gruppi ambientalisti, con il supporto dello stesso Boris Johnson, avevano tuttavia fatto ricorso contro il progetto, affermando che esso non tenesse in considerazione gli obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale previsti dagli accordi di Parigi. Ricorso che tuttavia è stato rigettato dalla Corte Suprema nella giornata di ieri, la quale ha ritenuto che non ci fossero le basi giuridiche per affermare ciò. (Rel)