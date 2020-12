Russia: Putin, positivi gli indicatori economici del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli indicatori economici del 2020 per la Russia sono positivi, nonostante il "mare di difficoltà" affrontate dal Paese e dal mondo intero. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso della tradizionale conferenza di fine anno. Uno degli indicatori principali, secondo quanto dichiarato dal presidente russo, è il livello di reddito della popolazione "I salari reali aumenteranno dell'1,5 per cento entro la fine dell'anno", ha detto Putin, secondo cui tuttavia il calo del reddito reale sarà di circa il 3 per cento. "Il tasso di disoccupazione, secondo Putin, è salito al 6,3 per cento", ha aggiunto il capo dello Stato. Tra gli indicatori positivi dei risultati del Paese nell'anno che sta per concludersi il passaggio graduale dall'economia estrattiva ad altri modelli: il 70 per cento del bilancio non è più formato dalle entrate del petrolio e del gas. Sono inoltre aumentate le riserve internazionali e il debito nazionale della Russia è passato da 70 miliardi di dollari a 10.(Rum)