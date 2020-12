Imprese: Micam Milano viene l’Icma Award per la campagna pubblicitaria ispirata alle favole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In programma dal 21 al 23 marzo 2021 a Fieramilano (Rho), Micam Milano, il salone leader mondiale del settore calzaturiero, promosso da Assocalzaturifici, ha vinto l’Icma International Creative Media Award come miglior progetto di social media del 2020, per la campagna pubblicitaria “Micam in Wonderland” e il relativo progetto di comunicazione integrata, curata da MM Company con l'accounting di Laureri Associates. L'idea creativa, lanciata a febbraio 2020 è #micamtales, le fiabe di Micam, una collezione di favole rilette in chiave contemporanea. La prima fiaba è stata “Micam in Wonderland”, una trasposizione surreale dell'iconica favola raccontata in tre capitoli distinti: nel primo capitolo, a febbraio 2020, la protagonista si trovava incastrata all'interno di una stanza e le scenografie includevano molteplici elementi e dettagli come i biscotti "Eat me" e le boccette "Drink me" che sono stati utilizzati in tutti i punti ristoro di Micam; nel secondo capitolo, a settembre 2020, gli ospiti si sono spostati nel déhors ed è stato allestito il grande tavolo imbandito, oggetto della campagna adv, che prevedeva una serie di divertenti vicende: la protagonista beveva il thè in compagnia di un coniglio bianco, l'unico ospite della festa, mal riuscita nonostante i fervidi preparativi; nel terzo capitolo, che caratterizzerà la prossima edizione di marzo, il focus si sposterà in un grande giardino, dove la protagonista si trova a dover compiere, suo malgrado, un bizzarro esperimento. In una serie di scene ironiche, dipingerà di rosso delle rose bianche, per volere della sua Regina. (segue) (com)