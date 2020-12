Imprese: Micam Milano viene l’Icma Award per la campagna pubblicitaria ispirata alle favole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il salone del calzaturiero - fa sapere una nota - “è pronto a proporsi ad un mercato che punta con resilienza a dare il giusto spazio a tutti i comparti del settore. In un momento di forti cambiamenti, Micam ha deciso di reinventarsi raccontandosi con ironia e fantasia, ottenendo approvazioni e consensi, grazie anche al contributo di Ice, Mise e Regione Lombardia”. Si conferma anche nella prossima stagione Micam Milano Digital Show, la piattaforma digitale b2b lanciata a settembre 2020, con l'obiettivo di trovare nuove formule di business in grado di supportare l'intero settore, anticipando i plus della fiera fisica con interessanti opportunità per produttori e buyer. Forte di oltre 150 brand e 2.500 visitatori unici professionali della precedente edizione, Micam Milano Digital Show sarà online dal 22 febbraio al 22 aprile 2021 e offrirà una nuova experience agli operatori, che avranno a loro disposizione il luogo virtuale per sviluppare attività di marketing e comunicazione volte alla valorizzazione del brand, acquisizione di nuovi contatti fino alla stesura del vero e proprio ordine. Un nuovo paradigma espositivo, il phygital, verso il quale c'è stata una forte accelerazione dovuta alla complessa situazione causata dalla pandemia ma che ha spinto tutti a migliorarsi e ad accettare nuove sfide. Tornerà nell’edizione di marzo anche l’incubatore Micam X, con un calendario denso di appuntamenti e keynote speakers con l'intento di creare sempre nuovi stimoli per gli addetti ai lavori nell'ambito dei quattro pillar che caratterizzano il concept: Art, Fashion, Heritage & Future; Trends & Materials; Sustainability; The Future of Retail. (com)