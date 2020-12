Covid: Ecuador approva uso di emergenza per vaccino Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie dell'Ecuador hanno autorizzato l'uso in emergenza per il vaccino sviluppato dalla Pfizer contro il nuovo coronavirus. Si tratta "di una gran notizia per l'Ecuador. Ora aspettiamo solo che il vaccino arrivi a gennaio", ha spiegato il ministro della Salute, Juan Carlos Zevallos. Il governo del presidente Lenin Moreno prevede entro il 2021 di vaccinare nove milioni di persone, su una popolazione di circa 17 milioni. La strategia dell'esecutivo è quella di somministrare le prime 50mila dosi di vaccino al personale sanitario e agli anziani. La seconda tranche di farmaci, attesa per marzo, sarà destinata agli operatori di medicina non interessati dalla prima distribuzione, alle forze di salvataggio e sicurezza e ai gruppi più vulnerabili della popolazione. Nella fase "due" e "tre" si passeranno a vaccinare le persone che hanno compiuto i 18 anni di età, in base alla disponibilità del farmaco. (segue) (Brb)