Viabilità: chiusure notturne su A4 Milano-Brescia e A8 Milano-Varese

- Sulla A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica. Sull'A4 Milano-Brescia sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in entrata verso Torino e Brescia/Venezia, dalle 22 di giovedì 17 alle 5 di venerdì 18 dicembre e dalle 23 di venerdì 18 alle 6 di sabato 19 dicembre. In alternativa Autostrade consiglia, verso Torino, di seguire le indicazioni per la A52 Tangenziale nord di Milano, in direzione Rho, procedere sulla A8 Milano-Varese verso Milano, uscire dallo svincolo di Cascina Merlata e immettersi sulla A4 dallo svincolo di Pero; verso Brescia/Venezia, di percorrere la SS36 verso Lecco e la A52 Tangenziale nord di Milano e seguire indicazioni per Monza. Sarà chiuso anche lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Brescia, dalle 21 di venerdì 18 alle 5 di sabato 19 dicembre. In alternativa Autostrade consiglia di uscire allo svincolo di Cormano. Sarà chiuso poi lo svincolo di Sesto San Giovanni, in entrata verso Torino, dalle 22 di sabato 19 alle 7 di domenica 20 dicembre. In alternativa Autostrade consiglia di seguire le indicazioni per la A52 Tangenziale nord di Milano, in direzione Rho, procedere sulla A8 Milano-Varese verso Milano, uscire dallo svincolo di Cascina Merlata e immettersi sulla A4 dallo svincolo di Pero. Sarà chiuso anche lo svincolo di Milano Viale Certosa, in entrata verso Brescia, dalle 22 di sabato 19 alle 7 di domenica 20 dicembre. In alternativa, si potrà proseguire sulla A8 Milano-Varese, uscire dallo svincolo Fiera di Milano e seguire indicazioni per Monza lungo la A52 Tangenziale nord di Milano, con ingresso sulla A4, alla stazione di Monza. (segue) (com)