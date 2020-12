Viabilità: chiusure notturne su A4 Milano-Brescia e A8 Milano-Varese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle 22 di sabato 19 alle 7 di domenica 20 dicembre, chi proviene da Torino ed è diretto verso Brescia/Venezia, dovrà uscire obbligatoriamente sul Raccordo di Milano Viale Certosa. Dopo la deviazione obbligatoria in uscita allo svincolo di Milano Viale Certosa, si potrà invertire il senso di marcia verso A8/Varese e uscire allo svincolo Fiera Milano seguendo le indicazioni per Monza, lungo la A52 Tangenziale nord di Milano. Sarà chiuso infine il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano Viale Certosa, verso Torino, dalle 22 di sabato 19 alle 7 di domenica 20 dicembre. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo sv ncolo di Sesto San Giovanni, si potrà proseguire sulla SS36 verso Lecco, sulla A52 Tangenziale nord in direzione Rho e sulla SP35 Milano/Meda, fino all'immissione sulla A8 Milano-Varese. Sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia, dalle 22 di sabato 19 alle 7 di domenica 20 dicembre. In alternativa Autostrade consiglia di immettersi sulla A8 Milano-Varese, uscire allo svincolo Fiera di Milano, e seguire indicazioni per Monza, lungo la A52 Tangenziale nord di Milano, con ingresso sulla A4 alla stazione di Monza. Inoltre, sulla A4 Milano-Brescia, saranno chiuse le seguenti aree di servizio: "Novate nord", situata tra Cormano e l'allacciamento con la A8, verso Torino, dalle 21 di sabato 19 alle 7 di domenica 20 dicembre; "Lambro sud", situata tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia/Venezia, dalle 21 di sabato 19 alle 7 di domenica 20 dicembre. (com)