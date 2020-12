Russia: rublo e mercato azionario non colpiti da prime parole conferenza stampa di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato azionario russo e il rublo non hanno reagito alle prime dichiarazioni del presidente, Vladimir Putin, nella tradizionale conferenza di fine anno. Sono i dati della Borsa di Mosca, diffusi dai media nazionali, alle 12:10 ora di Mosca (10:10 in Italia), il dollaro era al livello di 72,76 rubli e l'euro a circa 89,03 rubli, mentre prima della conferenza stampa, alle 11:55 ora di Mosca (9:55 italiane), il rublo veniva scambiato a 72,88 rubli per dollaro, mentre l'euro a 89,19 rubli. Il presidente russo ha aperto la conferenza con un resoconto dei risultati economici del Paese per l'anno in corso.(Rum)