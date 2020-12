Siria: Forze democratiche siriane arrestano quattro persone a est di Deir ez-Zor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze democratiche siriane (Fds), sostenute dalle forze statunitensi, hanno arrestato quattro persone nella campagna di Deir ez-Zor, nel corso di incursioni effettuate ieri, a seguito di manifestazioni avvenute contro di loro nell’area. Lo riferiscono i media locali, in particolare i portali “Nahr Media” e “Khabur”. I quattro arrestati provengono in particolare dal villaggio di Abu Hamam, a sud-est di Deir ez-Zor. In un comunicato rilasciato dal cosiddetto “Coordinamento del movimento rivoluzionario di Al Shaitat”, si legge che gli arresti hanno coinvolto quattro membri della tribù al Shaitat, che hanno partecipato a proteste pacifiche contro le Fds per richiedere “i loro diritti negati”. Secondo il comunicato le Fds sono inoltre in cerca di altre due persone, non ancora trovate. (Res)